Новый график маршруток в Киеве был введен для курсирующего в области транспорта, поэтому изменения будут касаться лишь некоторых рейсов, сообщает Politeka.net.
Раскрываем подробности.
Новый график маршруток в Киеве вступит в силу с 10 мая 2025г. Обновленное расписание движения маршрутных автобусов будет касаться направлений "Фастов-Киев" и "Киев-Фастов" (через Таможню).
Обращаем ваше внимание: в выходные дни – суббота и воскресенье – расписание меняется, а также введены дополнительные рейсы для удобства пассажиров.
Маршрут отправления с Привокзальной площади в городе Фастов:
• 06:30
• 08:00
• 13:30
• 15:30 – только в будние дни
• 17:45 – исключительно в выходные (суббота и воскресенье)
Маршрут отправления с автостанции в столице возле железнодорожного вокзала:
• 09:00
• 10:30 – только в выходные
• 13:00 – только в будни
• 17:00
• 20:00
За подробной информацией обращайтесь по телефону: (093) 801 16 03 .
Кроме того, в городе будет повышен тариф на поездки в городском общественном транспорте. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет Фастовского городского совета.
Новый тариф будет составлять 15 гривен за одну поездку . Удорожание проезда с 1 мая обосновано ростом цен на горюче-смазочные материалы, увеличением затрат на техническое обслуживание, приобретение запчастей и другие необходимые ресурсы для бесперебойной работы общественного транспорта.
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Как сообщала Politeka, Новый график автобусов в Киеве: транспорт будет курсировать по-новому, перечень изменений.