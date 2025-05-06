Новый график маршруток в Киеве затронет только один маршрут междугородних рейсов.

Новый график маршруток в Киеве был введен для курсирующего в области транспорта, поэтому изменения будут касаться лишь некоторых рейсов, сообщает Politeka.net.

Раскрываем подробности.

Новый график маршруток в Киеве вступит в силу с 10 мая 2025г. Обновленное расписание движения маршрутных автобусов будет касаться направлений "Фастов-Киев" и "Киев-Фастов" (через Таможню).

Обращаем ваше внимание: в выходные дни – суббота и воскресенье – расписание меняется, а также введены дополнительные рейсы для удобства пассажиров.

Маршрут отправления с Привокзальной площади в городе Фастов:

• 06:30

• 08:00

• 13:30

• 15:30 – только в будние дни

• 17:45 – исключительно в выходные (суббота и воскресенье)

Маршрут отправления с автостанции в столице возле железнодорожного вокзала:

• 09:00

• 10:30 – только в выходные

• 13:00 – только в будни

• 17:00

• 20:00

За подробной информацией обращайтесь по телефону: (093) 801 16 03 .

Кроме того, в городе будет повышен тариф на поездки в городском общественном транспорте. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет Фастовского городского совета.

Новый тариф будет составлять 15 гривен за одну поездку . Удорожание проезда с 1 мая обосновано ростом цен на горюче-смазочные материалы, увеличением затрат на техническое обслуживание, приобретение запчастей и другие необходимые ресурсы для бесперебойной работы общественного транспорта.

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Как сообщала Politeka, Новый график автобусов в Киеве: транспорт будет курсировать по-новому, перечень изменений.