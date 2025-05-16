Бесплатное жилье для ВПЛ в Виннице, стало известно, где искать помощь, названы адреса.

Во Винницкой области внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут временно получить бесплатное жилье, передает Politeka.

Ниже представлены адреса и контакты мест, где переселенцам предоставляют временное бесплатное жилье.

Перед поездкой обязательно уточняйте наличие свободных мест — информация быстро меняется.

Доступные варианты временного размещения:

Реабилитационное учреждение (только для детей и мам с детьми с инвалидностью). г. Винница, ул. Владислава Городецкого, 10

40 кроватей, все оборудованы для маломобильных людей, (067) 455-11-43, Pavelmazur2008@gmail.com.

Студенческое общежитие, ул. Довженко, 31

(098) 934-51-54, okarskadm@gmail.com

Студенческое общежитие, Острожского, 31.

22 кровати, 2 — для маломобильных, (098) 934-51-54, okarskadm@gmail.com

Студенческое общежитие, Острожского, 38, (098) 934-51-54

okarskadm@gmail.com

ул. Героев полиции, 32

59 кроватей, 9 — для маломобильных, (096) 408-43-63

Винница, Героев полиции, 30, 71 кровать, 15 — для маломобильных

(096) 319-59-95.

Здание дошкольных и внешкольных учебных заведений, Жмеринский р-н, с. Людовка, Школьная, 5, (067) 702-25-71;

Здание учебного заведения, Жмеринский р-н, с. Комаровцы, ул. Олега Щепанского, 5а, (097) 575-55-86;

Хмельницкий р-н, с. Новая Плотина,Школьно, 1А. Здесь проживает крымскотатарское сообщество (преимущественно женщины с детьми).

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