Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове предоставляются, однако важно знать, куда обращаться за помощью и как ее получить, сообщает Politeka.net.
Помощь раздает благотворительный фонд «Каритас-Спес».
Так, в городе благотворительный фонд "Каритас-Спес" продолжает оказывать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий населения.
Пожддержка раздается в определенные дни недели. В частности, их можно получить с 10:00 до 13:00 по адресу: ул. Гоголя, 4 по следующему графику:
- Понедельник и вторник – для лиц 75+;
- Среда – для людей с инвалидностью I и II групп;
- Четверг – для внутренне перемещенных лиц 65+, зарегистрированных как переселенцы после 24 февраля 2024 года;
- Пятница – для семей переселенцы с детьми до 3 лет и многодетные семьи, у которых есть дети до 3 лет.
Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове можно получить, имея при себе ряд важных документов:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории (справка ВПЛ, удостоверение инвалидности, свидетельство о рождении ребенка и т.п.).
Также стоит отметить, что помощь украинцы могут получить лично или через доверенное лицо, имеющее нотариальную доверенность.
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