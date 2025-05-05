Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове выдаются в определенные дни недели, поэтому стоит знать график.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове предоставляются, однако важно знать, куда обращаться за помощью и как ее получить, сообщает Politeka.net.

Помощь раздает благотворительный фонд «Каритас-Спес».

Так, в городе благотворительный фонд "Каритас-Спес" продолжает оказывать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий населения.

Пожддержка раздается в определенные дни недели. В частности, их можно получить с 10:00 до 13:00 по адресу: ул. Гоголя, 4 по следующему графику:

Понедельник и вторник – для лиц 75+;

Среда – для людей с инвалидностью I и II групп;

Четверг – для внутренне перемещенных лиц 65+, зарегистрированных как переселенцы после 24 февраля 2024 года;

Пятница – для семей переселенцы с детьми до 3 лет и многодетные семьи, у которых есть дети до 3 лет.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове можно получить, имея при себе ряд важных документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории (справка ВПЛ, удостоверение инвалидности, свидетельство о рождении ребенка и т.п.).

Также стоит отметить, что помощь украинцы могут получить лично или через доверенное лицо, имеющее нотариальную доверенность.

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