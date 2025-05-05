Отключение газа в Одесской области 6 мая коснется только одного населенного пункта.

Отключение газа в Одесской области 6 мая носит временный характер из-за запланированных работ на распределительном газопроводе, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было опубликовано на сайте Газмереж.

Ограничения затронут поселок Ширяево, Березовского района. С 9:00 утра будет прекращена подача голубого топлива в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления.

Отключение будет касаться следующих адресов:

ул. Защитников Украины : 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 35а, 35б

: 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 35а, 35б ул. Куяльницкая : 1, 2, 3, 5, 9, 13, 15/а

: 1, 2, 3, 5, 9, 13, 15/а пер. Куяльницкий: 4, 7, 11

Возобновление газоснабжения произойдет сразу после завершения ремонтных работ, но исключительно при соблюдении норм безопасности и при наличии собственника жилья.

Для возобновления подачи голубого топлива необходимо:

Иметь действующий договор по техобслуживанию внутренних газовых сетей и оборудования без задолженности.

Не иметь долгов за обслуживание внутридомовых систем (для жильцов многоквартирных домов).

Полностью оплатить услугу распределения природного газа.

Обеспечить соответствие газовой системы технической и проектной документации.

Соблюдение этих условий обязательно для безопасного подключения к сети после ремонта. Отключение газа в Одесской области 6 мая будет носить временный характер.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.