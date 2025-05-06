Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее, и сегодня пожилые люди имеют немалый выбор вакансий, так что рассказываем подробнее.

Работа для пенсионеров в Харькове есть в самых разных областях, поэтому абсолютно реально найти варианты, которые подходят не только по условиям, но и учитывая опыт и интересы, сообщает Politeka.

Независимо от того, это физический труд, или технические специальности, в городе предлагают немало возможностей для тех, кому за 60.

Работа для пенсионеров в Харькове уже не является чем-то редким. На разных платформах по трудоустройству можно найти вакансии с гибким графиком, официальным трудоустройством и достойной оплатой труда.

К примеру, на предприятии в Немышлянском районе открылась позиция охранника. Зарплата варьируется от 7 до 11 тысяч гривен в месяц, а график – посменный. Кроме того, предприятие находится в самом городе, недалеко от метро, ​​что придает удобства для тех, кто пользуется общественным транспортом.

Связаться с работодателем можно только в четко определенное время – с 10:00 до 16:00, кроме выходных. А вот для тех, кто хочет больше двигаться, вакансия водителя-экспедитора в Основянском районе. Здесь ищут водителя для доставки питьевой воды с категориями В, С или С1. Зарплата колеблется от 23 до 26 тысяч в месяц.

Важно, что нужны не только опытные водители, подойдут и студенты, люди с инвалидностью или те, кому за 60, что дает им шанс оставаться активным и обеспечивать себя дополнительным доходом. График – полный рабочий день.

Как видим, работа для пенсионеров в Харькове не только возможность заработать дополнительные деньги, но и шанс оставаться социально активным.

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