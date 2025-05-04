У травні відбулося значне подорожчання хліба у Харкові, що не могло не вплинути на місцевих споживачів, повідомляє Politeka.

Ціни на основні види хлібобулочних виробів зросли, що стало серйозним фінансовим навантаженням для багатьох сімей. Зокрема, хліб "Козацький" (400 г) зараз коштує 29,00 грн, що на кілька гривень більше, ніж раніше. Також подорожчав "Духмяний" пол/нарізаний заварний житній від Кулиничі (350 г) — ціна зросла до 24,20.

Тостовий "Дует" (1 шт) тепер можна придбати за 20,00 гривень, що також стало дорожчим, ніж попередні розцінки. Ще більше відчути підвищення вартості можна на "Шампані" (350 г), ціна якого склала 36,00. Крім того, "Салтівський" РОМА (400 г) тепер коштує 22,00 гривні, а висівковий тостовий "Європейський" від Кулиничі (350 г) подорожчав до 31,50.

Подорожчання хліба у Харкові відбувається на фоні загального зростання цін на продукти. Це має прямий вплив на бюджет містян, що змушує їх ретельніше планувати свої витрати. Враховуючи ці нові розцінки, споживачам доведеться шукати способи економії, аби компенсувати зростання витрат на основні продукти харчування.