В мае произошло значительное подорожание хлеба в Харькове, что не могло не повлиять на местных потребителей, сообщает Politeka.

Цены на основные виды хлебобулочных изделий выросли, что явилось серьезной финансовой нагрузкой для многих семей. В частности, хлеб "Казацкий" (400 г) сейчас стоит 29,00 грн, что на несколько гривен больше, чем раньше. Также подорожал "Ароматный" пол/нарезанный заварной ржаной от Кулиничи (350 г) - цена выросла до 24,20.

Тостовой "Дуэт" (1 шт) теперь можно приобрести за 20,00 гривен, что также стало дороже предыдущих расценок. Еще больше ощутить повышение стоимости можно на "Шампани" (350 г), цена которого составила 36,00. Кроме того, "Салтовский" РОМА (400 г) теперь стоит 22,00 гривны, а отрубной тостовый "Европейский" от Кулиничи (350 г) подорожал до 31,50.

Подорожание хлеба в Харькове происходит на фоне всеобщего роста цен на продукты. Это имеет прямое влияние на бюджет горожан, что заставляет их более тщательно планировать свои расходы. Учитывая эти новые расценки, потребителям придется искать способы экономии, чтобы компенсировать рост затрат на основные продукты питания.