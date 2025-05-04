Какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области на следующей неделе – с 5 по 11 мая 2025 года.

В течение следующей недели – с 5 по 11 мая 2025 года – в Харьковской области снова могут применяться локальные графики отключения света, пишет Politeka.

Энергетики продолжают восстанавливать украинские энергообъекты, пострадавшие в результате массированных ракетно-дроновых атак России.

Как сообщили накануне в компании "Укрэнерго", по Украине несколько снизился уровень потребления электроэнергии. По-прежнему максимальное потребление в сутки фиксируется в вечерние часы, что не очень хорошо.

Эксперты в очередной раз подчеркивают, что для стабильной работы энергосистемы украинцам рекомендуется планировать использование мощных электроприборов так, чтобы оно приходилось на время эффективной работы солнечных электростанций – примерно с 10 до 16 часов, сообщает Politeka. Это поможет разгрузить общую сеть.

Несмотря на все сложности, оснований для введения стабилизационных и аварийных графиков отключения света на следующую неделю, с 5 по 11 мая, для Харькова и области нет.

Но на следующей неделе энергетики будут продолжать ремонтные работы в регионе, из-за которых придется применять локальные графики отключения света. Пока о таких плановых обесточениях на период с 5 по 11 мая для Харьковской области не сообщалось, но за обновленными даннымм следует следить на странице облэнерго.

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