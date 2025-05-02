В субботу, 3 мая 2025 года, в Харьковской области снова могут применяться локальные графики отключения света.

Какая ситуация сейчас в энергосистеме и какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области в субботу, 3 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Как сообщили в компании "Укрэнерго", в Украине наблюдается небольшое понижение потребления электроэнергии. Суточный максимум при этом остается на том же уровне и фиксируется в вечерние часы.

Энергетики сообщают, что для стабилизации энергосистемы важно, чтобы украинцы по возможности перенесли свое активное энергопотребление на время с 10:00 до 16:00, когда максимально эффективно работают солнечные электростанции. И именно на эти часы следует планировать использование мощных электроприборов, пишет Politeka.

Также энергетикам сейчас приходится непрерывно проводить аварийно-восстановительные работы на украинских энергообъектах, пострадавших от массированных атак вражескими ракетами и дронами.

Несмотря на это, ситуация сейчас такова, что оснований для введения стабилизационных или аварийных графиков отключения света по Украине, в частности в Харькове и области, на 3 мая 2025 года нет.

В субботу, 3 мая, в регионе могут действовать только локальные графики отключения света, за актуальной информацией о которых можно следить на страницах облэнерго, а также территориальных общин Харьковской области.

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