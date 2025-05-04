Местные жители уже сообщили об отключении воды на неделю с 5 по 12 мая в Харькове, поэтому рассказываем подробнее.

Отключение воды на неделю с 5 по 12 мая в Харькове состоятся из-за запланированных масштабных работ по ремонту и обслуживанию внутридомовых систем горячей поставки, сообщает Politeka.

Эти меры могут привести к временным неудобствам в ряде жилых домов. Жителям рекомендуют ознакомиться с графиками отключения воды в неделю с 5 по 12 мая в Харькове и заранее подготовиться.

Согласно информации, предоставленной КП «Тепловые сети», на улице Валентиновской, 46-А, корпус 2, планируются аварийно-ремонтные работы, которые могут доставить неудобства в квартиры 1-64. Работы начались еще в пятницу и продлятся до 15 числа.

На шоссе Салтовском, 262-А также люди временно останутся без горячего душа. Речь идет о тех, кто живет в квартирах 16-194. Продолжительность в этом случае – точно такая же.

Кроме того, на Ощепковой, 8, будут неудобства с 1 по 3 подъезда. С прошлой пятницы местным жителям придется использовать чайники, чтобы принять душ. Там, как и на Салтовском шоссе, 242-Б, придется потерпеть до 15 числа.

Местным рекомендуют заранее подготовиться к возможным перебоям в снабжении, в частности, запастись необходимым количеством жидкости для бытовых нужд.

Также следует следить за обновлениями на официальном сайте КП «Тепловые сети» и местных СМИ для получения актуальной информации об отключении воды на неделю с 5 по 12 мая в Харькове.

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