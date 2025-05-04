Украинцам показали график отключения газа на неделю 5-12 мая в Одесской области.

Отключение газа на неделю 5–12 мая в Одесской области будет произведено в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления, сообщает Politeka.

Речь идет о поселке Ширяево, информирует АО Одессагаз .

Временно без газоснабжения с 9:00 6 мая 2025 останутся потребители по ряду адресов.

В частности, ограничение коснется таких улиц:

ул. Защитников Украины : дома № 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 35а, 35б

ул. Куяльницкая : дома № 1, 2, 3, 5, 9, 13, 15/а

пров. Куяльницкий : дома № 4, 7, 11

Возобновление газоснабжения будет производиться после завершения работ согласно правилам безопасности, в присутствии владельца дома и при условии выполнения следующих требований:

наличие действующего договора на техническое обслуживание внутренних газовых сетей;

отсутствие задолженностей за обслуживание и распределение природного газа;

соответствие газовой системы зданию технической документации.

Жителям указанных адресов рекомендуется предварительно подготовиться к временным неудобствам и проверить наличие необходимых документов для восстановления газоснабжения.

Кроме того, график отключений газа на неделю 5–12 мая в Одесской области может изменяться, следите за ним на платформах официальных учреждений.

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