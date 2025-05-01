Новая волна заморозков, дожди и сильный ветер - прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая 2025 года.

Синоптики рассказали, чем удивит жителей прогноз погоды для Харькова и области на пятницу, 2 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая предусматривает переменную облачность. Ночью местами пройдут дожди, но днем ​​уже обойдется без осадков.

Ветер северо-западного направления, достаточно сильный и порывистый, 7-12 метров в секунду. Но уже без порывов до 15-20 метров, из-за которых на четверг был объявлен первый уровень опасности, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в ближайшую ночь в северных, центральных регионах, а также на Харьковщине есть вероятность заморозков на почве. По данным регионального центра гидрометеорологии, заморозки на почве местами будут достигать 0-2 градусов.

Температура воздуха, согласно прогнозу погоды на 2 мая, по области составит в ночные часы +2+7 градусов тепла, днем ​​до +13+18. В облцентре ожидается от +3+5 ночью до +15+17 днем.

Далее, по данным Украинского гидрометцентра, в субботу будет сухо, ветрено, ночью +1+6 градусов, на поверхности грунта заморозки 0-5°, а днем ​​до +18+23 тепла. В воскресенье снова местами пройдут небольшие дожди, ветер усилится, будут порывы до 15-20 метров в секунду, но температура пойдет вверх, до +21+26 в дневные часы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о пенсиях в Харькове: кто получит повышенные выплаты в мае.

Также Politeka писала об отключении воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове: кому приготовиться.

Кроме того, Politeka рассказывала о возможном прекращении газоснабжения в Харькове на неделю.