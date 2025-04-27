Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 28 квітня по 4 травня та пообіцяли зміни

Синоптики розкрили, які сюрпризи очікують мешканців міста та склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 28 квітня по 4 травня, розповіла Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 28 квітня по 4 травня. 28.04 небо цього дня буде ясним недовго, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Температура повітря підніметься лише до +13 градусів.

У вівторок 29-ого повітря прогріється до +18 градусів. Цей день обіцяє бути хмарним, що протримається до кінця дня. У селян примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть – чекай перешкоди на врожай".

Середа 30-ого розпочнеться без дощів, на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір станеться ясним, як і ранок. Температура – від +10 до +21 градусів. Сьогодні, якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо.

У четвер, 1.05 синоптики обіцяють від 10 до 19 зі знаком "+". На небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Здавна казали, що з сьогодні можна висаджувати різні овочі.

П'ятниця 2-ого травня, ранок та вечір у місті будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без дощів. Температура повітря – +18 до +19. Наші предки мали звичай сьогодні розстилати на землі полотна, класти пироги.

Субота 3-ого стане пасмурною - прогріється від +8 до +19. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища.

Неділя 4-ого, протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Протримається +11 до +20. У цей час потрібно спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо.

Отже прогноз погоди у Харкові на тиждень з 28 квітня по 4 травня обіцяє похолодання в перші дні.

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