Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 апреля по 4 мая и пообещали изменения.

Синоптики раскрыли, какие сюрпризы ожидают жителей города и заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 апреля по 4 мая, рассказала Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 апреля по 4 мая. 28.04 Небо в этот день будет ясным, и в этот день будет идти дождь. Температура воздуха поднимется до +13 градусов.

Во вторник 29-го воздуха прогреется до +18 градусов. Этот день обещает быть облачным, что продержится до конца дня.У крестьян приметили: "Если ярки заиграют и снова замерзнут – жди препятствия урожаю".

Среда 30-го начнется без дождей, на время небо затянется облаками, но вечер станет ясным, как и утро.Температура – ​​от +10 до +21 градусов.Сегодня, если береза ​​перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед березой, то предсказывали мокрое лето.

В четверг, 1.05 синоптики обещают от 10 до 19 со знаком "+". На небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Без осадков.Издавна говорили, что с сегодняшнего дня можно высаживать разные овощи.

Пятница 2 мая, утром и вечером в городе будут ясными, днем ​​ожидается облачность. Без дождей. Температура воздуха – +18 до +19. Наши предки имели обыкновение сегодня расстилать на земле полотна, класть пироги.

Суббота третьего станет пасмурной – прогреется от +8 до +19. С давних времен существует традиция в этот день поминать своих умерших родственников и посещать кладбища.

Воскресенье 4-го в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Продержится +11 до +20. В это время нужно наблюдать за черемухой: если она рано зацвела – будет теплое лето.

Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 апреля по 4 мая обещает похолодание в первые дни.

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