Из-за новых графиков отключения света в Харьковской области на 2 мая 2025 года некоторые жители останутся на семь часов без электроэнергии.

Пока графики отключения света в Харькове и области носят локальный характер – такие обесточения планируются и на пятницу, 2 мая 2025 года, пишет Politeka.

По данным Укрэнерго, в Украине несколько снизился уровень потребления электроэнергии. Несмотря на то, что восстановление энергообъектов, пострадавших в результате ракетно-дроновых атак российских оккупационных войск, продолжается, в стране, в частности в пределах Харьковской области, нет оснований для введения стабилизационных и аварийных графиков отключения света.

На пятницу планируются только локальные обесточения, связанные с проведением ремонтных работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе, сообщает Politeka.

В частности, в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области на 2 мая запланированы частичные графики отключения света в период с 9:00 до 16:09:59 в городе Люботин по улицам Всеволода Нестайко, Змагання, а также въезда Змагання.

За информацией о других плановых обесточениях в регионе следите на странице облэнерго.

Кроме того, энергетики в очередной раз отмечают, что для стабилизации ситуации в энергосистеме украинцам следует перенести максимальное энергопотребление на период активной работы солнечных станций – с 10:00 до 16:00, именно в это время следует использовать мощные электроприборы.

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