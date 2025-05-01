Прогноз погоды в Днепре на 2 мая 2025 года, синоптики рассказали, какой будет эта пятница.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 2 мая 2025 года, в Днепре ожидается приятная весенняя погода без осадков, передает Politeka.

Небо будет ясным на протяжении всего дня, что создаст отличные условия для прогулок и активного отдыха.

Температурные показатели обещают комфорт: ночью столбики термометров опустятся до +6°C, а с утра начнется постепенное потепление.

Уже к 10:00 температура достигнет +13°C, а днем воздух прогреется до +16°C, удерживаясь на этом уровне до вечера.

Ветер будет слабым, с порывами до 5,2 м/с, что добавит лёгкую прохладу. Влажность останется на умеренном уровне, атмосферное давление — в пределах нормы, без резких скачков.

Это обеспечит стабильное самочувствие и отсутствие стрессов.

Такая погода идеально подойдет как для повседневных дел, так и для отдыха на природе.

Согласно долгосрочным прогнозам, в течение недели в Днепре сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Вероятность осадков останется крайне низкой, а температурный фон будет стабильным.

В целом по Украине весна уверенно вступает в свои права. В южных и западных регионах уже фиксируются дневные температуры выше +23°C, что свидетельствует о дальнейшем потеплении.

Атмосферное давление может немного превышать норму, что почувствуют лишь особо метеочувствительные люди.

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