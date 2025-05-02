Работа для пенсионеров в Одессе найдется на разных должностях, которые могут заинтересовать.

Работа для пенсионеров в Одессе преимущественно — это копейки, однако в связи с дефицитом работников работодатели готовы платить хорошие зарплаты людям преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.

Например, вканасия предлагается для водителей на "Газель". Торговая сеть приглашает квалифицированного водителя, ул. Толбухина (Липского). Обязанности: доставка стройматериалов в черте города. Поддержание чистоты авто. Работодатель также уточнил, что водитель не исполняет обязанности грузчика.

Главные требования к кандидатам на должность: иметь опыт вождения и права категории В, С, а также знать дороги города. График: с 8:00 до 18:00 (пон-суб), выходное воскресенье. Зарплата составляет 20 тысяч в месяц.

Работа для пенсионеров в Одессе найдется также для продавцов в сеть магазинов Сильпо. Основными обязанностями будут: любое обслуживание гостей, предпродажная подготовка и выкладка товара и контроль качества и сроков годности. Компания проводит регулярные тренинги, предоставляет льготы на изучение иностранного языка или посещение спортивных заведений.

Также работники могут получить специальные предложения в компаниях, принадлежащих Fozzy Group и скидки на собственное производство «Сільпо» (кулинария, выпечка, кондитерские изделия, чай и кофе). Зарплата составляет 23 тысяч.

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