Подорожание бензина в Киеве в мае, это только начало, предупреждают эксперты.

Зафиксировано подорожание бензина в Киеве в мае, стоимость топлива зависит от его типа и сети автозаправок, сообщает Politeka.net.

Анализ предложений разных операторов выявил заметную разницу в ценах.

Средняя стоимость А-95 составляет 53,59 грн за литр, что на 0,40 копеек больше, чем месяцем ранее. Однако стоимость топлива существенно колеблется в зависимости от оператора, что позволяет автовладельцам выбирать оптимальные варианты.

Самое выгодное предложение сейчас у сети «Авантаж 7» — 48,95 грн/л. В "Marshal", "БРСМ-Нефть", "Параллель" и "Мотто" литр А-95 стоит 50,49 грн, тогда как на заправках "Маркет" - 49,99 гривен. В сетях UPG и VST цена составила 53,40 гривен.

Самые высокие тарифы по-прежнему удерживают премиальные операторы – SOCAR, OKKO и WOG, где горючее продается по 57,99 грн за литр. Благодаря такой вариативности водители могут адаптировать свои расходы, выбирая заправки в соответствии с бюджетом и предпочтениями.

Подорожание бензина в Киеве в мае – это только начало, предупреждают эксперты. Всё зависит от стоимости нефти на мировых рынках. Так, если ценники нефти действительно упадут, это может компенсировать подорожание биотоплива, и рост цены бензина останется малозаметным для конечного потребителя.

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