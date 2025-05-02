Цены на капусту, морковь и лук снова выросли, наблюдается удорожание овощей в Киеве в мае, сообщает издание Politeka.net.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин и Столичного рынка.

Ключевые овощи – капуста, лук и морковь – остаются незаменимыми продуктами в рационе украинцев. Именно они являются базовыми ингредиентами для приготовления борща и многих других блюд традиционной кухни, регулярно появляющихся на столах в каждой семье.

Однако уже сейчас идет подорожание овощей в Киеве в мае. Так, ценовая ситуация с луком оказалась разной для разных видов. Да, белая подорожала несущественно. В то же время репчатая в супермаркетах демонстрирует значительный рост стоимости — поднявшись с 25,46 до 33,60 грн за килограмм. Однако на Столичном можно найти дешевле - за 22 гривны.

Особенный "прыжок" показала морковь: с 42,11 до 47,45 грн. за килограмм, что составляет рост на 3,5%. На Столичном ее предлагают за 44 гривны.

Что касается капусты, здесь наблюдается небольшое понижение цен. Молодая подешевела – с 69,54 до 65,00 грн за килограмм. В то же время белокочанная подорожала с 49,72 до 50,00 грн за килограмм, что составляет рост. На Столичном продают дешевле – старого урожая – за 48 гривен.

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