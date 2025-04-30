В облэнерго предупредили, где и когда в пределах Харьковской области будут действовать графики отключения света на четверг, 1 мая 2025 года.

В четверг, 1 мая 2025 года, в Харьковской области снова придется применять локальные графики отключения света в связи с проведением ремонтных работ, пишет Politeka.

В частности, Мерефянское районное отделение Харьковского облэнерго сообщило, что 1 мая графики отключения света будут действовать с 9:00 до 17:00 в таких населенных пунктах:

поселок Селекционный;

поселок Утковка (частично);

село Кринички;

село Лелюки.

В этот период в электросетях региона будут проводиться соответствующие ремонтные работы, сообщает Politeka.

По данным "Укрэнерго", в Украине сейчас стабильный уровень энергопотребления, отвечающий сезонным показателям. Но есть одна проблема – это то, что пик энергопотребления за сутки наблюдается именно в вечерние часы.

Энергетики просят украинцев по возможности перенести использование мощных электроприборов на часы с 10:00 до 18:00, когда активно работают солнечные электростанции и помогают разгрузить общую энергосеть.

Несмотря на то, что на энергообъектах, пострадавших в результате российских дроновых и ракетных атак, до сих пор проводятся аварийно-восстановительные работы, в Украине нет необходимости для стабилизационных или аварийных графиков отключения света.

Что касается других плановых обесточений в Харькове и области на 1 мая, то пока о них не сообщалось, но информацию могут огласить позже на страницах облэнерго и территориальных общин.

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