В четверг, 1 мая 2025 года, в Харьковской области снова придется применять локальные графики отключения света в связи с проведением ремонтных работ, пишет Politeka.
В частности, Мерефянское районное отделение Харьковского облэнерго сообщило, что 1 мая графики отключения света будут действовать с 9:00 до 17:00 в таких населенных пунктах:
- поселок Селекционный;
- поселок Утковка (частично);
- село Кринички;
- село Лелюки.
В этот период в электросетях региона будут проводиться соответствующие ремонтные работы, сообщает Politeka.
По данным "Укрэнерго", в Украине сейчас стабильный уровень энергопотребления, отвечающий сезонным показателям. Но есть одна проблема – это то, что пик энергопотребления за сутки наблюдается именно в вечерние часы.
Энергетики просят украинцев по возможности перенести использование мощных электроприборов на часы с 10:00 до 18:00, когда активно работают солнечные электростанции и помогают разгрузить общую энергосеть.
Несмотря на то, что на энергообъектах, пострадавших в результате российских дроновых и ракетных атак, до сих пор проводятся аварийно-восстановительные работы, в Украине нет необходимости для стабилизационных или аварийных графиков отключения света.
Что касается других плановых обесточений в Харькове и области на 1 мая, то пока о них не сообщалось, но информацию могут огласить позже на страницах облэнерго и территориальных общин.
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