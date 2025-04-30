Чем удивит природа в первый день последнего весеннего месяца – подробный прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая 2025 года.

Украинские синоптики поделились подробным прогнозом погоды для Харькова и области на четверг, 1 мая 2025 года, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что начало месяца по Украине будет умеренно теплым. 1 мая, согласно прогнозу погоды, в связи с прохождением атмосферного фронта возможны дожди в западных и северных регионах, а ближе к вечеру – на Черкасчине и Харьковщине.

По данным регионального центра гидрометеорологии, в Харьковской области, согласно прогнозу погоды на 1 мая, ночью без существенных осадков, а вот днем ​​возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер западного направления, порывистый и достаточно сильный, 9-14 метров в секунду, сообщает Politeka.

Ночью температура воздуха в регионе будет составлять +5+10 градусов, днем ​​поднимется до +18+23, хотя из-за ветра будет ощущаться свежее. В областном центре при этом в ночные часы +7+9 тепла, в дневные – до +20+22.

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 2 числа, снова ожидается переменная облачность, уже без осадков, ветер северо-западного направления достаточно сильный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха снова несколько снизится: ночью до +2+7 градусов, а днем ​​до +12+17 тепла.

Эксперты также рассказали, что в начале месяца в отдельные дни возможны небольшие дожди, которые будут способствовать колебаниям уровней воды на реках суббассейна Северского Донца в пределах 1-3 см в сутки с тенденцией к медленному спаду на конец декады.

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