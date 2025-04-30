Денежная помощь для пенсионеров в Харькове, известно, что в мае 2025 года у украинцев есть последний шанс получить выплаты.

В мае 2025 года пенсионеры Харькова имеют последнюю возможность получить финансовую помощь в рамках программы Всемирной продовольственной программы ООН.

Речь идет о выплатах для пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан без права на пенсию, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий и получающих выплаты размером до 3250 гривен.

Помощь предусматривает компенсацию до уровня 3250 грн — уже получающим меньше выплатят разницу.

Обращаться дополнительно не нужно: средства будут зачислены автоматически на банковскую карту или выплачены через Укрпочту в зависимости от выбранного способа получения денег.

К слову, в мае тарифы на основные услуги ЖКХ в Украине остаются стабильными благодаря мораторию, введенному в связи с военным положением. Украинцы продолжат платить за тепло, горячую воду и газ по довоенным ценам.

Премьер-министр Украины подтвердил, что цены на эти коммунальные услуги остаются фиксированными.

Большинство бытовых потребителей, являющихся абонентами НАК «Нафтогаз Украины», оплачивают газ по тарифу 7,96 грн/куб.м по условиям плана «Фиксированный».

В мае субсидии большинства украинцев будут автоматически перечислены без необходимости обращения в органы социальной защиты. Кроме того, пенсионеры могут рассчитывать на возрастные надбавки, зависящие от возраста и общего стажа.

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