Українці можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові продовжують видавати відомі благодійні організації, повідомляє Politeka.

Благодійний фонд «Карітас-Спес» надає гуманітарну допомогу певним категоріям мешканців міста. Продуктові набори можна отримати з 10:00 до 13:00 у такі дні: по понеділках і вівторках – люди віком 75+, по середах – особи з інвалідністю І та ІІ груп, по четвергах – переселенці віком 65+, зареєстровані як ВПО після 24 лютого 2024 року, а по п'ятницях – сім'ї ВПО із дітьми до трьох років та багатодітні з маленькими дітьми.

Для отримання допомоги необхідно звернутися за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 4. При собі потрібно мати документи, що посвідчують особу, та довідки, які підтверджують належність до відповідної категорії. Отримати можна особисто або через уповноваженого представника за нотаріальною довіреністю.

Цей захід допомагає підтримати людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та забезпечити їх необхідним.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові є важливою підтримкою для вразливих категорій населення в умовах кризи. Благодійний фонд «Карітас-Спес» закликає громадян звертатися за допомогою та використовувати можливість отримати необхідні речі. У разі виникнення додаткових запитань, можна звертатися до організаторів.

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