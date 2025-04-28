Украинцы могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове продолжают издавать известные благотворительные организации, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд "Каритас-Спес" оказывает гуманитарную помощь определенным категориям жителей города. Продуктовые наборы можно получить с 10:00 до 13:00 в следующие дни: по понедельникам и вторникам – люди в возрасте 75+, по средам – лица с инвалидностью I и II групп, по четвергам – переселенцы в возрасте 65+, зарегистрированные как ВПЛ после 24 февраля 2024 года, а по пятницам с пяти детьми.

Для получения помощи необходимо обратиться по адресу: г. Харьков, ул. Гоголя, 4. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и справки, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории. Получить можно лично или через уполномоченного представителя по нотариальной доверенности.

Эта мера помогает поддержать людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и обеспечить их необходимым.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове являются важной поддержкой для уязвимых категорий населения в условиях кризиса. Благотворительный фонд "Каритас-Спес" призывает граждан обращаться за помощью и использовать возможность получить необходимые вещи. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться к организаторам.

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