В четверг, 1 мая 2025 года, в Днепре и некоторых населенных пунктах области запланированы временные графики отключения света.

График отключения света в Днепре и области 1 мая 2025, известно о списке адресов, передает Politeka.

Как сообщает компания ЦЭК, отключение электроэнергии осуществляется в рамках планового обслуживания сетей с целью улучшения качества подачи электричества и повышения надежности системы.

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ, 1 мая в г. Днепре с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

пр-т. Александра Поля: 82, 82А, 82Д, 84, 84А, 84Г, 86, 110;

ул. Леонида Стромцова: 21А;

ул. Городского Леса: 57.

"Спасибо за понимание и извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

В городе Желтые воды на 1 число с 07:30 до 18:00 тоже запланированы ограничения по адресам:

Григория Сковороды: 1, 2-8 (парные), 12-30 (парные), 34, 38, 44-60 (парные), 64;

Желторичанская: 5;

Калиновая: 2, 3, 8, 16;

Почтовая: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54;

Ярова: 2.

Энергетики призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам — проведение работ критически необходимо для стабильного функционирования электросетей в будущем.

После завершения технического обслуживания специалисты просят не перегружать систему и подключать электроприборы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году

Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.