Прогноз погоды в Днепре на четверг, 1 мая 2025 года, синоптики рассказали, чего ждать.

В четверг, 1 мая 2025 года, в Днепре установится пасмурная, но вполне комфортная весенняя погода, передает Politeka.

По данным синоптиков, день пройдет без осадков, при этом облачность сохранится с утра и до самого вечера.

Утро начнется с плотной облачности, но это не повлияет на общее ощущение тепла. Осадки не прогнозируются, а температура воздуха будет вполне комфортной для прогулок и повседневных дел.

Ночью температура опустится до +10°C. С первыми часами утра начнется постепенное потепление — уже к 10:00 воздух прогреется до +19°C, а днем достигнет +23°C, оставаясь в этих пределах до самого вечера.

Ветер в течение дня будет слабым, до 4,8 м/с, с легкой прохладой. Влажность воздуха — умеренная, атмосферное давление стабильно, что обеспечит хорошее самочувствие и отсутствие резких погодных перепадов.

Такие метеоусловия подойдут как для городских прогулок, так и для выездов на природу.

Согласно долгосрочному прогнозу, в течение всей недели в Днепре сохранится сухая, преимущественно солнечная погода.

Вероятность осадков минимальна, а температурный фон останется стабильным.

По всей Украине весна продолжает набирать силу: в южных и западных регионах днём уже фиксируются температуры выше +23°C, что указывает на устойчивое потепление.

Атмосферное давление будет немного выше нормы, что может незначительно повлиять на состояние метеозависимых людей, однако серьезных колебаний не ожидается.

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