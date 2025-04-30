Прогноз погоды в Одессе на четверг, 1 мая 2025 года составлен синоптиками, узнайте, каким будет этот день.

В четверг, 1 мая 2025 года, в Одессе ожидается приятная весенняя погода без осадков и с незначительным потеплением, передает Politeka.

Утро начнется с ясного неба, но в течение дня оно сменится переменной облачностью, которая сохранится до вечера.

Температура воздуха днем поднимется до +21°C, а к вечеру немного снизится — до +19°C. Ожидается лёгкий ветер скоростью до 2,6 м/с с переменным направлением, что придаст воздуху свежесть.

Осадков не предвидится ни днем, ни ночью. Атмосферное давление останется стабильным, однако метеочувствительные люди могут ощутить незначительные колебания.

Уровень влажности будет умеренным, а ультрафиолетовый индекс — в пределах нормы. Геомагнитное поле останется спокойным, что благоприятно скажется на общем самочувствии.

Такие погодные условия отлично подойдут для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Согласно прогнозам синоптиков, вся неделя в Одессе пройдет под знаком теплой и сухой погоды.

В начале недели, 28–29 апреля, будет прохладно — до +13…14°C днём, а к выходным температура повысится до +21…24°C. Особенно теплыми и солнечными станут 30 апреля и 1 мая — идеальное время для отдыха на природе.

Осадков на всю неделю не прогнозируется. Преобладает сухая и ясная погода, а в солнечные дни станут настоящим подарком для одесситов и туристов.

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