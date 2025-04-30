Графики отключения света на Киевщине в мае 2025 года коснутся нескольких населенных пунктов.

Графики отключения света в Киевской области в мае 2025 года носят временный характер и были запланированы ранее, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было предоставлено в ДТЭК.

Так, графики отключения света в Киевской области в мае 2025 года введены для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сетях, ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» проведет профилактические работы в Вышгородском районе.

В связи с этим, 2-ое число с 09:00 до 12:00 будет временно прекращена подача электроэнергии на территории Пирновской территориальной громады:

в селе Жукин - по Гетманская, Дачная, Дружбы, пер.

в селе Воропаев – по СТ «Авиатор», СТ «Букет», СТ «Букет-3».

Графики отключения света на Киевщине в мае 2025 года также коснутся Кагарлыка и Кагарлыкской общины. В связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций, возможны временные перерывы в подаче электроэнергии в мае.

1- ого числа с 08:30 до 19:30

Кадомка: улицы Михайлова.

Кагарлык: улицы Строителей, Гоголя, Грушевского, Одесская, Счастливая, Сечевых Стрельцов, Ставянка, Степная, Трохименко Карпа, Джерельная.

2-ого числа с 08:30 до 19:30

Кагарлык: те же улицы, что и 1 мая.

3- ого числа с 08:30 до 19:30

Кагарлык: улицы. Защитников Украины, Белоцерковская, Демиденко, Каштановая, Одесская, Перспективная, Сергиенко и пер. Сергеенко

Переселение: адрес Молодежная, Полевая

Зеленый Яр: ул. Лесная, Молодежная

Землянка: ул. Шевченко.

4 мая с 08:30 до 19:30

с. Черняхов: ул. Мира, Победы

Переселение: ул. Гаркуши, Киевская, Леси Украинки, Медовая, Полевая.

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