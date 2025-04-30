Графики отключения света в Киевской области в мае 2025 года носят временный характер и были запланированы ранее, сообщает Politeka.net.
Предупреждение было предоставлено в ДТЭК.
Так, графики отключения света в Киевской области в мае 2025 года введены для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сетях, ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» проведет профилактические работы в Вышгородском районе.
В связи с этим, 2-ое число с 09:00 до 12:00 будет временно прекращена подача электроэнергии на территории Пирновской территориальной громады:
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в селе Жукин - по Гетманская, Дачная, Дружбы, пер.
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в селе Воропаев – по СТ «Авиатор», СТ «Букет», СТ «Букет-3».
Графики отключения света на Киевщине в мае 2025 года также коснутся Кагарлыка и Кагарлыкской общины. В связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций, возможны временные перерывы в подаче электроэнергии в мае.
1- ого числа с 08:30 до 19:30
- Кадомка: улицы Михайлова.
- Кагарлык: улицы Строителей, Гоголя, Грушевского, Одесская, Счастливая, Сечевых Стрельцов, Ставянка, Степная, Трохименко Карпа, Джерельная.
2-ого числа с 08:30 до 19:30
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Кагарлык: те же улицы, что и 1 мая.
3- ого числа с 08:30 до 19:30
- Кагарлык: улицы. Защитников Украины, Белоцерковская, Демиденко, Каштановая, Одесская, Перспективная, Сергиенко и пер. Сергеенко
- Переселение: адрес Молодежная, Полевая
- Зеленый Яр: ул. Лесная, Молодежная
- Землянка: ул. Шевченко.
4 мая с 08:30 до 19:30
- с. Черняхов: ул. Мира, Победы
- Переселение: ул. Гаркуши, Киевская, Леси Украинки, Медовая, Полевая.
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