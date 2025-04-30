Графики отключения света на Одесчине в мае 2025 года могут быть расширены.

Были введены графики отключения света на Одесчине в мае 2025 года, однако они коснутся не всех районов, а лишь определенных населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделали представители ДТЭК в области.

Так, расписание ввели из-за плановых работ на электросетях. С целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций, АО «ДТЭК Одесские электросети» будет проводить профилактические работы на территории Чогодаровской сельской общины.

В связи с выполнением этих ремонтов 1 мая 2025 с 08:00 до 19:00 будет временно прекращено электроснабжение в селе Чогодаровка - улица Шевченко. То есть 11 часов без света. Ремонты носят профилактический характер и направлены на обеспечение стабильной и безопасной работы электросетей.

Власти призывают жителей отнестись с пониманием к ситуации и планировать заранее свои дела с учетом графика обесточений. Также предупреждают, что плановые ремонты могут завершить раньше, поэтому свет может быть подан раньше.

Графики отключения света на Одесчине в мае 2025 года могут быть расширены. Ведь, кроме запланированных работ, возможны и срочные отключения, в частности в районах вблизи промышленных предприятий и транспортных магистралей.

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