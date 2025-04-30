Удорожание проезда в Киевской области с 1 мая обосновано ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Было объявлено о подорожании проезда в Киевской области с 1 мая, это произошло из-за повышения цен на топливо и запчасти, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно.

Так, ценовое увеличение коснется города Фастов. Уточняется, что будет повышен тариф на поездки в городском общественном транспорте. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет Фастовского городского совета.

Новый тариф будет составлять 15 гривен за одну поездку. Подорожание проезда в Киевской области с 1 мая обосновано ростом цен на горюче-смазочные материалы, увеличением затрат на техническое обслуживание, приобретение запчастей и другие необходимые ресурсы для бесперебойной работы общественного транспорта.

Между тем, в украинской столице стоимость передвижения в общественном транспорте останется без изменений. Для жителей столицы цена в местном пассажирском транспорте не меняется.

Напоминаем, что актуальные тарифы составляют:

8 грн - автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер;

- автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер; 8 грн - метрополитен;

- метрополитен; 15 грн - городская электричка.

Также напомним, что ранее повышение стоимости передвижения было введено и в Яготине. Там с 28 апреля 2025 года действует новый тариф на передвижение в городских автобусах общего пользования – 15 гривен за поездку.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание овощей в Киеве: сколько стоят в супермаркетах и ​​на рынках лук, морковь и свекла.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может рассчитывать на выплаты.

Как сообщала Politeka, Новый график автобусов в Киеве: транспорт будет курсировать по-новому, перечень изменений с 28 апреля.