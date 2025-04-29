Частичные графики отключения света в среду, 30 апреля 2025 года, будут действовать как в Харькове, так и в других населенных пунктах области.

В среду, 30 апреля 2025 года, в Харькове и области снова будут введены локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, облэнерго предупреждает, что 30 апреля графики отключения света частично будут действовать для жителей Индустриального района Харькова.

Плановые обесточения в связи с проведением ремонтных работ состоятся по улицам Библика, Электровозной, Конструкторской, Лазурной, Мира, Мохнацкой, Новицкой, Пономаренковской, Пятихатской, Роганской, Тихой, Уютной, Шарикова и других – полный список адресов можно найти на странице облэнерго.

Кроме того, в среду, 30 апреля 2025 года, графики отключения света в Харьковской области будут действовать в рамках Люботинского городского территориального общества, пишет Politeka.

Без электроэнергии в среду временно с 9:00:14 до 17:00:59 останется часть жителей таких населенных пунктов:

город Люботин – сад.тов.Монолит;

поселок Барчаны – улицы Любицкая, Соборности Украины, переулки Дачный, Родниковый, Мальвовый, Соборный, тупики Вербовый, Барвинковый, въезды Жасминовый, Фиалковый;

поселок Манченко – ул.Ст Монолит, ул.Общежитие Монолит, в-д Горького.

О других запланированных обесточениях в области пока не сообщалось. За актуальной информацией следите на страницах облэнерго и своей территориальной общины.

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