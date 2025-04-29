В разных населенных пунктах Киевской области в среду, 30 апреля 2025 года, будут действовать локальные графики отключения света , которые продлятся до 11 часов в сутки, пишет Politeka.
В пределах Кагарлыкской территориальной общины в Обуховском районе Киевской области графики отключения света 30 апреля планируются с 8:30 до 19:30 в следующих селах:
- Гороховое по улицам Дачная, Загоруйко, Заречье, Мира, Новостройки, Пасечная, Садовая, Центральная;
- Гороховское (по ул. Мира);
- Тарасовка (Южная);
- Ивановка (Покровская);
- Гороховатка (Южная);
- Сущаны (Трохименко).
В Броварском районе плановые обесточения на среду ДТЭК объявил на территории Барышевской общины, сообщает Politeka. Без электроэнергии временно с 9:00 до 19:00 останутся жители села Корниевка по улицам Бовищанская, Строителей, Лубянская, Диброва, Набережная, Полевая, Харьковская, переулке Набережный.
Кроме того, графики отключения света 30 апреля будут действовать в пределах Дымерской поселковой общины в Вышгородском районе Киевской области. Обесточения состоятся примерно в промежутке с 8:30 до 19:00 и коснутся таких населенных пунктов: Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Овдиева Нива, Петровское.
Также на среду ДТЭК предупреждает об ограничении электроснабжения в поселке Бородянка с 8:30 до 17:00 по ул. Вокзальная и пер. Дружнянский.
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