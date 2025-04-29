ДТЭК на среду, 30 апреля 2025 года, запланировал в Киевской области профилактические работы и соответствующие графики отключения света.

В разных населенных пунктах Киевской области в среду, 30 апреля 2025 года, будут действовать локальные графики отключения света , которые продлятся до 11 часов в сутки, пишет Politeka.

В пределах Кагарлыкской территориальной общины в Обуховском районе Киевской области графики отключения света 30 апреля планируются с 8:30 до 19:30 в следующих селах:

Гороховое по улицам Дачная, Загоруйко, Заречье, Мира, Новостройки, Пасечная, Садовая, Центральная;

Гороховское (по ул. Мира);

Тарасовка (Южная);

Ивановка (Покровская);

Гороховатка (Южная);

Сущаны (Трохименко).

В Броварском районе плановые обесточения на среду ДТЭК объявил на территории Барышевской общины, сообщает Politeka. Без электроэнергии временно с 9:00 до 19:00 останутся жители села Корниевка по улицам Бовищанская, Строителей, Лубянская, Диброва, Набережная, Полевая, Харьковская, переулке Набережный.

Кроме того, графики отключения света 30 апреля будут действовать в пределах Дымерской поселковой общины в Вышгородском районе Киевской области. Обесточения состоятся примерно в промежутке с 8:30 до 19:00 и коснутся таких населенных пунктов: Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Овдиева Нива, Петровское.

Также на среду ДТЭК предупреждает об ограничении электроснабжения в поселке Бородянка с 8:30 до 17:00 по ул. Вокзальная и пер. Дружнянский.

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