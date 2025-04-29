Почти для каждого украинца майские праздники немыслимы без традиционного шашлыка, однако нужно учитывать подорожание мяса в Харькове.

Подорожание мяса в Харькове может сделать отдых на природе достаточно дорогим, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствует прогноз, сделанный экспертами в аграрном секторе. По словам Натальи Копытец, ведущей научной сотрудницы отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики», ситуация на рынке в Украине достаточно непредсказуема.

Несмотря на подорожание мяса в Харькове, одни виды продукции дешевеют, другие стремительно идут вверх. Например, в апреле этого года цены на свинину, а именно подбрюшину, ребра, лопатку и ошеек, поднялись на 4,1–9,5%. Это было обусловлено большим спросом на эти продукты перед Пасхой.

Однако уже в мае возможно незначительное удешевление свинины и говядины. Согласно оценкам специалистов, снижение стоимости может составить до 3%. Но, как отмечает эксперт, на фоне праздников и начала пикниковой поры может произойти новое подорожание мяса в Харькове. Особенно речь идет о свиной ошейке и куриных голенях, цены на которые могут вырасти на 1,5–2%.

В сети супермаркетов АТБ на куриные продукты наблюдается определенное колебание. Так, крыло цыплят-бройлеров марки Чебатурочка сейчас стоит 83,99 грн за килограмм. Тушка цыплят-бройлеров этой же марки стоит 85,39. А вот филе цыплят-бройлеров марки «Наша Ряба» (Миньон) сейчас продается за 206,99, а свиной суповый набор Глобино – за 63,45.

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