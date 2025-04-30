Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе с 1 мая не произойдет, однако придется платить больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе с 1 мая не произойдет, однако абонентам придет третья платежка за голубое топливо, поэтому придется платить больше, сообщает Politeka.net.

Рассказываем важные детали о нововведениях.

Основным поставщиком газа в Украине остается компания «Нефтегаз», тарифный план которой для бытовых потребителей составляет 7,96 грн за кубометр. Однако с 1 мая 2025 украинцы, в частности жители многоквартирных домов, будут получать еще одну — так называемую «третью» — платежку.

Речь идет об оплате услуги технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. Стоимость этой услуги будет зависеть от нескольких технических параметров дома – длины трубопроводов, количества кранов и соединений. Общая сумма будет распределяться между всеми жильцами дома, так что конечная цифра в счете для каждой квартиры может существенно отличаться.

Что касается электроэнергии, то действующий тариф — 4,32 гривен за кВт-ч — останется без изменений после завершения отопительного сезона, который длится до 30 апреля. Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что правительство не планирует повышение стоимости света в ближайшее время.

Для пользователей двухзонных счетчиков предусмотрен льготный ночной: с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн за кВт-ч.

Цены на воду также находятся под действием моратория. Согласно рекомендации НКРЭКУ (Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги), тарифы должны оставаться на уровне, действовавшем до 24 февраля 2022 года. Однако местные власти имеют право самостоятельно пересматривать цены без согласования с регулятором, поэтому цена на водоснабжение значительно разнятся в зависимости от региона.

В среднем украинцы платят около 41 грн. за кубометр воды, хотя в отдельных городах стоимость холодной воды превышает 60 грн./куб. м.

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