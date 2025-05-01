Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье с 1 мая стало важной темой для обсуждения среди местных.

С 1 мая в Запорожье произойдет повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Как сообщает Центр общественного мониторинга и контроля, повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье с 1 мая стало неприятной новостью для населения.

В новом месяце газ будет и дальше составлять 7,96 грн по-прежнему. Это означает, что более 12,5 миллионов украинских домохозяйств, пользующихся услугами ГК "Нафтогаз Украины", продолжат платить за газ по старым расценкам, по крайней мере, до 1 апреля 2026 года.

Такая ситуация стала возможной благодаря закону №2479-IX, запрещающему повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье и стране с 1 мая. Этот запрет действует во время военного положения и еще полгода после его завершения.

Но для жителей многоквартирных домов это не единственный счет, который они получат. В последний месяц весны запорожцы увидят новую платежку, так называемую третью, которая касается оплаты за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Сумма этой услуги зависит от длины трубопроводов, количества соединений и кранов в доме. Все расходы будут распределены между жильцами дома пропорционально.

Что касается электроэнергии, то здесь особых конфигураций для большинства не будет. Цена останется на уровне 4,32 грн за кВтч, а ночной показатель для имеющих двухзонные счетчики - 2,16 гривен. Правительство не планирует повышать цены на свет в ближайшее время.

Но есть одно важное изменение для тех, кто использует электрическое отопление. До конца апреля 2025 года они платили за свет по льготному показателю — 2,64 за кВтч при употреблении до 2000 кВтч в месяц. С нового месяца эта льгота отменяется, и все будут платить 4,32 грн., независимо от количества потребленного.

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