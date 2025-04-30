Повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре с 1 мая не будет, однако сумма в платежках вырастет.

Закончился отопительный сезон, многие ожидали, что произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре с 1 мая, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

В частности, "Нафтогаз" оставляет действующую цену на газ без изменений по меньшей мере до 30 апреля 2026 года. В настоящее время цена кубометра для бытовых потребителей составляет 7,96 грн, что соответствует условиям плана «Фиксированный».

Впрочем, с мая украинцам придется платить дополнительно за распределение газа. Правительство вводит отдельную плату за техническое обслуживание газораспределительных сетей. Эта сумма будет зависеть от количества зарегистрированных лиц в домохозяйстве и будет колебаться от 100 до 1000 грн. в месяц. Это фактически означает рост общих расходов на коммуналку, даже несмотря на неизменность базовой стоимости.

Что касается электроэнергии, стоимость остается стабильной. Как заверил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона, цена в размере 4,32 грн за кВт-ч продолжит действовать и ценовое увеличение в ближайшее время не планируется.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре с 1 мая не произойдет на воду. Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал, что проект решения об изменении стоимости воды готов. Однако эти новшества не будут внедрены в мае. Украинцы платят не только за водоснабжение, но и за водоотвод.

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