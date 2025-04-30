Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове с 1 мая стало темой номер один для обсуждения среди местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове с 1 мая коснется не всех, сообщает Politeka.

С 1 мая 2025 года в Харькове не ожидается существенного повышения тарифов на коммунальные услуги. Стоит отметить, что действует мораторий, запрещающий скачок цен.

Как и в большинстве других украинских городов, стоимость воды в городе сохраняется на уровне, который был до этого. Хотя в нашем государстве цены могут варьироваться в зависимости от региона, в нашем городе они остаются самыми низкими. В частности, холодная стоит 24,51 грн за кубометр, а горячая – в пределах от 80,62 до 93,22.

Цена зависит от поставщика и наличия дополнительных функций, таких как полотенцесушитель, к примеру. Тем не менее, с 1 мая повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не состоится.

Что касается газа, то до конца октября 2025 года месяцы будут платить 7,96–7,99 грн за кубометр, в зависимости от поставщика. Для тех, у кого нет газового счетчика, показатель будет фиксированным и составит от 26,11 до 26,21 на человека, если есть централизованное горячее водоснабжение, или от 42,90 до 43,07 — при его отсутствии.

Для домохозяйств, где установлены газовые плиты и водонагреватели, цена составит от 83,50 до 83,82 грн. А со светом местные жители в новом месяце перемен тоже не увидят. По-прежнему она будет стоить 4,32 грн за кВтч.

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