График отключения света в Днепре и области 30 апреля 2025 года, известно о списке адресов и важных советах.

В среду, 30 апреля 2025 года, в Днепре и некоторых населенных пунктах области запланированы временные графики ограничения электроснабжения, известно где не будет света, передает Politeka.

Энергетики предупреждают об отключении света на ряде улиц в связи с проведением технических работ.

Как сообщает компания ЦЭК, отключение электроэнергии осуществляется в рамках планового обслуживания сетей с целью улучшения качества подачи электричества и повышения надежности системы.

В этот день техническое обслуживание запланировано, в частности, в городе Желтые Воды.

Работы 30 числа будут продолжаться с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

Евгения Черняховского: дома 1, 3, 5-9, 11, 12, 14-18, 22-24, 26-28, 34, 36;

ул. Зоряна: 1-6;

Севастопольская: 2, 3, 5, 7-27, 29-31, 33, 35, 37;

пров. Рабочий: 1-13, 15, 19-25 (нечетные номера).

Рекомендуется сделать до начала отключения:

полностью зарядить мобильные телефоны и другие важные устройства;

Проверить состояние бытовых устройств и выключить их заблаговременно;

По возможности перенести важные дела вне дома;

Подготовить источники альтернативного освещения (светильники, фонарики и т.п.).

Энергетики призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам — проведение работ критически необходимо для стабильного функционирования электросетей в будущем.

После завершения технического обслуживания специалисты просят не перегружать систему и подключать электроприборы.

Дополнительную информацию можно получить у колл-центра поставщика электроэнергии.

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