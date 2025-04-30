Повышения тарифов на коммунальные услуги в Киеве с 1 мая не будет, однако изменения произойдут.

Несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве с 1 мая некоторые категории граждан все же столкнутся с изменениями в платежках, сообщает Politeka.net.

По словам представителей власти, в ближайшее время ценовое увеличение не планируется, поэтому абсолютное большинство украинцев продолжит платить за свет по привычной ставке.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве с 1 мая не коснется платежек за свет. Цена на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменной – 4,32 грн за кВт-ч. Соответствующее решение было закреплено постановлением правительства.

Однако с 1 мая изменится порядок оплаты домохозяйств с электроотоплением. Раньше они пользовались льготным - 2,64 грн за кВт-ч при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц. Теперь эта скидка отменяется, и такая категория потребителей будет платить по общей стоимости - 4,32 грн за кВт-ч.

По газу — повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве с 1 мая не предполагается. Компания «Нафтогаз Украины» продлила действие плана «Фиксированный», по которому стоимость газа составляет 7,96 грн за кубометр. Эта цена сохранится как минимум до конца апреля 2026г. Правительство также уверяет: рост цены на газ не произойдет как минимум до завершения военного положения и в течение полугода после его отмены.

Что касается стоимости на водоснабжение, то в Украине действует запрет на их рост — как на холодную, так и на горячую воду. Однако на фоне общего удорожания ресурсов граждане выражают обеспокоенность по поводу возможного пересмотра стоимости услуг в будущем.

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