Прогноз погоды в Днепре на среду, 30 апреля 2025 года, синоптики рассказали, каким будет этот день.

Согласно данным синоптиков, в среду, 30 апреля 2025 года, жителей и гостей Днепра ожидает пасмурная, но вполне комфортная весенняя погода, передает Politeka.

Утро начнется с плотной облачности, которая сохранится и в дневные, и в вечерние часы.

Несмотря на отсутствие солнца, день будет сухим и приятным — без осадков и с умеренной температурой воздуха.

Температурные значения ночью опустятся до +9°C. Утреннее потепление начнется уже с восходом солнца: около 10:00 ожидается около +19°C, а днем столбики термометров поднимутся до +21°C, удерживаясь на этом уровне до заката.

Ветер будет легким — до 4,3 м/с, что добавит легкую прохладу, а умеренная влажность и стабильные атмосферные условия создадут ощущение уюта. Погода останется ровной, без резких перепадов температуры или давления.

В течение недели в Днепре сохранится сухая и солнечная погода. Прогнозируется минимальная вероятность осадков, что делает предстоящие дни отличным временем для прогулок, поездок за город и других активностей на свежем воздухе.

Весна постепенно укрепляется по всей Украине — в южных и западных регионах температура уже превышает +23°C днем, что свидетельствует о наступлении устойчивого потепления.

Атмосферное давление в регионе будет немного выше нормы. Это может слабо сказаться на самочувствии метеозависимых людей, однако серьезных колебаний ожидать не стоит.

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