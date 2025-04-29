Прогноз погоды в Одессе на среду, 30 апреля 2025 года, будет свежо, но комфортно и по-весеннему.

В среду, 30 апреля, в Одессе ожидается приятная весенняя погода с легкой прохладой и без осадков, передает Politeka.

Об этом сообщают синоптики.

Утро начнется с облачного неба — солнце появится лишь местами, но вероятность дождя остается крайне низкой. В течение всего дня небо будет покрыто тонкой облачностью, которая не омрачит прогулки или отдых на свежем воздухе.

Днём температура воздуха достигнет +20°C, а ближе к вечеру она снизится до +10…+16°C.

Такие погодные условия в Одессе 30 апреля будут идеальны для неспешных прогулок и отдыха на природе.

Ожидается слабый ветер — до 3 м/с, с переменным направлением, что создаст ощущение лёгкой свежести. Существенных осадков не прогнозируется — как днём, так и ночью погода будет сухой.

Атмосферное давление останется стабильным, однако метеочувствительные люди могут почувствовать небольшие колебания. Влажность воздуха будет на умеренном уровне, а индекс ультрафиолетового излучения — в пределах нормы.

Магнитное поле Земли останется спокойным, что положительно скажется на общем самочувствии.

Согласно долгосрочным прогнозам, весенняя стабильность сохранится: без дождей, с дневными температурами от +16 до +22°C, что идеально подходит для планирования активного отдыха или поездок.

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