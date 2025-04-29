Денежная помощь в Одессе регулярно предоставляется для уязвимых категорий, убегающих от войны и опасных регионов.

Денежная помощь в Одессе доступна для внутренне перемещенных лиц и регистрация на ее получение продолжается, сообщает Politeka.

Эта инициатива реализуется в рамках гуманитарного проекта, направленного на поддержку семей, пострадавших от войны. Сейчас есть возможность для переселившихся с горячих точек Украины получить денежную помощь в Одессе, которая поможет покрыть базовые потребности на период восстановления.

Проект реализуется благотворительной организацией Путь к Дому при поддержке МБФ Альянс Общественного Здоровья и Christian Aid. Организации оказывают поддержку тем, кто больше в этом нуждается, а именно семьям внутренне перемещенных лиц, проживающих в нашем городе.

Денежная помощь в Одессе предоставляется семьям из четырех и более попадающих под категорию ВПЛ. Для того чтобы стать участником, нужно соответствовать определенным критериям.

В частности, поддержка доступна для лиц, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также для тех, кто переехал в наш город с временно оккупированных или деоккупированных территорий, в частности с АР.

Чтобы получить средства, необходимо обратиться в офис, где осуществляется регистрация. У нас это ул. Софиевская, 10. Перед визитом нужно подготовить несколько важных документов, в том числе идентификационный код налогоплательщика, паспорт с местом регистрации, свидетельство о рождении детей, справку ВПЛ, свидетельство об инвалидности (если есть), а также банковские реквизиты для перевода денег.

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