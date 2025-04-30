Прогноз погоды в Киеве на май составили синоптики и раскрыли, чего ждать горожанам.

Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на май и раскрыли, какие сюрпризы ждут горожан в последний месяц весны, сообщает Politeka.net.

В интервью 24 каналу представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, каким будет последний месяц весны.

Май обещает мягкое и теплое время — среднемесячная температура, по предварительным прогнозам, составит +15…+19 °C. Это примерно на 1,5–2 градуса выше климатической нормы.

Хотя повышение температуры не слишком существенно, метеорологи прогнозируют, что месяц в целом будет теплее обычного.

Следует помнить, что исторически в мае фиксировались и холодные аномалии: минимальные температуры достигали 0… –6 °C, а местами на Киевщине и в горах даже –7… –10 °C. На морском побережье несколько мягче: +1… +3 °C. Первые дни мая – 1 и 2 числа – обещают быть по-весеннему приятными и комфортными.

Прогноз погоды в Киеве также составили синоптики Sinoptik.ua. Они спрогнозировали, что 1 числа в столице на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков. Стопчики термометра поднимутся днем ​​до +19 градусов. Уже второе число потеплеет до +18. Облака на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

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