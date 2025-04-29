Подорожание бензина в Харькове уже ударило по карманам местных водителей.

В апреле 2025 года зафиксировано небольшое подорожание бензина в Харькове, а также других видов горючего, сообщает Politeka.

Средние цены на А-95 премиум составляют 58,13 грн за литр, что на 0,17 дороже, чем в предыдущий день. В то же время премиум-класс подорожал на 0,70 грн и теперь стоит 54,07 за литр, а вот А-92 стал дешевле на 0,20 гривен, снизившись до 51,95.

Значительные изменения затронули и дизельное топливо, стоимость которого уменьшилась на 0,60 грн, достигнув отметки 52,67. Автомобильный газ также зафиксировал снижение на 0,16 гривен, и теперь его стоимость составляет 35,00 за литр.

Что касается операторов, то на станциях AMIC цена на А-95 составит 54,49 гривны, а на Marshal – 54,89. Операторы Ovis и SUN OIL предлагают бензин премиум-класса по расценкам от 53,99 до 54,49 грн за литр, а самая большая цена на А-95 от WOG – 57,99. Газ в большинстве сетей остается в пределах 34-36.

Несмотря на незначительные колебания, подорожание бензина в Харькове, в частности, А-95, влияет на бюджет водителей и создает определенные экономические трудности для пользователей автотранспорта.