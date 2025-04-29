Подорожание хлеба в Харькове было зафиксировано в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Мониторинг производился в местной сети супермаркетов Рост.

Одним из популярных сортов "Казацкий" (400 г), который сейчас продается за 20,30 грн за единицу.

Кроме этого продукта, на рынке присутствуют и другие сорта, также поднявшие свою стоимость. К примеру, "Вулкан зерновой" (весовой), который продается за 52,50 грн за килограмм, стал одной из самых покупаемых позиций среди покупателей. Он доступен для покупки с шагом увеличения в 0,3 кг, и его можно приобрести на вес, что придает удобства покупателям. "Пен о Левен" (весовой) имеет цену 38,50 грн за килограмм, что также выше, чем раньше.

Для любителей более традиционных вкусов "Северный" (весовой) на сегодняшний день стоит 92,40 грн за кило, что на 40% дороже, чем было несколько месяцев назад. Этот продукт, несмотря на свое удорожание, все еще пользуется большим спросом среди харьковчан, особенно из-за его вкусных свойств и натурального состава. Цены в городе, конечно, могут варьироваться в зависимости от магазина и поставщика, однако общая тенденция к подорожанию хлеба в Харькове общепринята.

Местные жители уже обращают внимание на изменения в ценах, и многие задумываются об экономии, выбирая наиболее выгодные варианты при покупке хлебобулочных изделий.

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