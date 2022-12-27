Мер Харькова Игорь Терехов рассказал, где можно встретить Новый год, если снова будет блекаут.

Как пишет Politeka.net, мер Харькова Игорь Терехов не верит, что оккупанты оставят в покое город на Новый год. Поэтому глава Первой столицы Украины в своем тг-канале сообщил, где можно встретить новый год во время блекаута в городе.

"Призываю вас, дорогие харьковчане, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Заранее узнайте, где расположен ближайший к вам пункт несокрушимости. Сделать это можно в сапоге «Харьков-твой дом» – @tviyDimKharkivBot. Вы получите ссылку на интерактивную карту города, а также доступ к файлам, которые можно скачать на ваш гаджет", - отметил мер.

Терехов уверен, что оккупанты планируют обстрелы Украины на праздник. Ибо россияне не упустят шанс испортить Новый год украинцам.

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