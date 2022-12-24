Об этом сообщили на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Так, мужчина пытался перевести из Украины в Словакию 37-летнего клиента. Оба оказались жителями Харьковщины.
Мужчин остановили в 500 метрах от госграницы.
"Мужчина предоставил пограничнику отдела "Ужгород" неправомерную выгоду в сумме 18900 гривен за предоставление информации о размещении пограничных нарядов на границе. Эта информация ему была необходима для планирования маршрута путешествия", — говорится в Госпогранслужбе.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
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Если вина будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Следствие по делу продолжается.
Ранее сообщалось, что 17-летний юноша из Украины учится в Польше, он познакомился с девушкой в сети и сбежал в Днепр.
Молодой человек познакомился с девушкой в компьютерной игре. Они общались в мессенджере.
Для того, чтобы увидеть девушку, юноша скрылся от опекунов, сел на автобус и пересек границу с Украиной.
Подросток прекратил выходить на связь с родителями, тогда они забили тревогу и обратились в полицию.
Парня объявили в розыск.
В течение суток правоохранители установили, что молодой человек находится в Днепре. Парня вернули домой.
Ювенальные полицейские провели с юношей профилактическую беседу.
Напомним, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться: "Мы ясно понимаем...".
Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.
Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.