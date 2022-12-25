По данным следствия, в селе Кочубеевка местный житель согласился на предложение российских захватчиков и занял должность "старосты".
"Псевдочиновник пытался всячески угодить кураторам. Да, он расселял российских военнослужащих в дома селян. Кроме того, коллаборант организовывал выдачу гуманитарной помощи от государства-агрессорки, создавая "заботу" от российских властей", - говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.
Заочно уведомлено о подозрении 40-летнему мужчине по факту добровольного занятия должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций, в незаконном органе власти в оккупационной администрации государства-агрессора.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, за ограбление переселенца из Сумщины.
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57-летний вынужденный переселенец, переехавший в Киев из Северодонецка после широкомасштабного вторжения России, находился на остановке общественного транспорта. К нему подошел злоумышленник и потребовал отдать мобильный телефон.
Получив отказ, молодой человек избил мужчину, выхватил телефон и пытался скрыться. К счастью, небезразличные граждане не дали злоумышленнику скрыться, он был задержан.
Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Печерский районный суд г. Киева.
За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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