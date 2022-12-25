По данным следствия, в селе Кочубеевка местный житель согласился на предложение российских захватчиков и занял должность "старосты".

"Псевдочиновник пытался всячески угодить кураторам. Да, он расселял российских военнослужащих в дома селян. Кроме того, коллаборант организовывал выдачу гуманитарной помощи от государства-агрессорки, создавая "заботу" от российских властей", - говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Заочно уведомлено о подозрении 40-летнему мужчине по факту добровольного занятия должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций, в незаконном органе власти в оккупационной администрации государства-агрессора.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, за ограбление переселенца из Сумщины.

57-летний вынужденный переселенец, переехавший в Киев из Северодонецка после широкомасштабного вторжения России, находился на остановке общественного транспорта. К нему подошел злоумышленник и потребовал отдать мобильный телефон.

Получив отказ, молодой человек избил мужчину, выхватил телефон и пытался скрыться. К счастью, небезразличные граждане не дали злоумышленнику скрыться, он был задержан.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Печерский районный суд г. Киева.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сильный пожар вспыхнул под Киевом, десятки людей эвакуированы: детали ЧП.

Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.

Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.