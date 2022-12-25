Как пишет Politeka.net, в воскресенье, 25 декабря, в Харьковской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Из-за этого объявлен первый уровень опасности в регионе. Также туман ожидается в Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской областях и АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Отметим, что 25 декабря будет облачная погода и ожидается дождь. Температура на протяжении суток ожидается +2-4 градуса по Цельсию.

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