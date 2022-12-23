Как пишет Politeka.net, в Украине продолжаются активные спорты, как нужно праздновать новогодние праздники в этом году. Харьков пошел своим путем, ведь там решили разместить новогодние украшения на станции метро "Университет". Об этом сообщают "Известия.Харьков". Корреспондент издания решил отправится в подземку, чтобы посмотреть, как все работает.

Отмечается, что не потеряться родителям и детям в этой локации помогают волонтеры. В метро даже стоит большая елка, которая достигает потолка. А для детей уже успели показать спектакль "Белая колдунья Лиденелла".

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